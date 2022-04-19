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Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 18:45

Президент Финляндии Саули Ниинистё 19 апреля по предложению правительства принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи.

Об этом сообщило министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Министерство не раскрывает подробностей о содержании помощи, способах доставки и сроках, чтобы обеспечить доставку груза к месту назначения.

Дополнительная помощь Финляндии учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии.

После начала российского вторжения правительство Финляндии отказалось от давней политики страны не поставлять оружие в зоны боевых действий и решило оказать Украине оборонную поддержку.

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Темы: Финляндияоружие
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