Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь
Вторник, 19 апреля 2022, 18:45
Президент Финляндии Саули Ниинистё 19 апреля по предложению правительства принял решение о направлении в Украину дополнительной военной помощи.
Об этом сообщило министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".
Министерство не раскрывает подробностей о содержании помощи, способах доставки и сроках, чтобы обеспечить доставку груза к месту назначения.
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Дополнительная помощь Финляндии учитывает как потребности Украины, так и ресурсное положение Сил обороны Финляндии.
После начала российского вторжения правительство Финляндии отказалось от давней политики страны не поставлять оружие в зоны боевых действий и решило оказать Украине оборонную поддержку.