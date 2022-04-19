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На Херсонщині окупанти замінували дороги й поля – розвідка

Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 18:51
На Херсонщині окупанти замінували дороги й поля – розвідка

Окупанти замінували поля, посадки та ґрунтові дороги вздовж траси Херсон – Снігурівка.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України

Дослівно: "Росіяни проводять мінування по всіх тимчасового окупованих територіях.

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Зокрема, в ніч на 18 квітня вздовж траси Херсон – Снігурівка (відрізок між Наддніпрянське – Олександрівка) окупанти провели щільне мінування полів, посадок та ґрунтових доріг".

Деталі: Також повідомляється, що в Харківській області на території Великобурлуцького району дозволений прохід місцевих жителів тільки на території РФ. Всі другорядні дороги, в тому числі ґрунтові, повністю заміновано.

За твердженням окупантів, це робиться з метою недопущення проїзду волонтерського транспорту та "українських ДРГ".

ВІДЕО ДНЯ

У ГУР зазначили, що росіяни мінують на окупованих територіях дороги, поля, ліси та цвинтарі.

Теми: Херсонська областьмінуванняокупаціярозвідка
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