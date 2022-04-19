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В Херсонской области оккупанты заминировали дороги и поля – разведка

Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 18:51
В Херсонской области оккупанты заминировали дороги и поля – разведка

Оккупанты заменяли поля, посадки и грунтовые дороги вдоль трассы Херсон – Снигиревка.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "Россияне проводят минирование по всем временным оккупированным территориям.

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В частности, в ночь на 18 апреля вдоль трассы Херсон – Снигиревка (отрезок между Надднипрянским – Александровкой) оккупанты провели плотное минирование полей, посадок и грунтовых дорог".

Детали: Также сообщается, что в Харьковской области на территории Великобурлукского района разрешен проход местных жителей только на территории РФ. Все второстепенные дороги, в том числе грунтовые, полностью заминированы.

По утверждению оккупантов, это делается с целью недопущения проезда волонтерского транспорта и "украинских ДРГ".

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В ГУР отметили, что россияне минируют на оккупированных территориях дороги, поля, леса и кладбища.

Темы: Херсонская областьминированиеоккупацияразведка
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