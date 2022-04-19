Генсек ООН закликав до 4-денного великоднього режиму тиші в Україні

Гутерреш проводить конференцію у фойє плази для відвідувачів у штаб-квартирі оОН у нью-йорку 19 квітня. фото: getty images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав у вівторок запровадити великодню чотириденну "гуманітарну паузу" в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву генсека.

"Сьогодні я закликаю зробити 4-денну гуманітарну паузу Страсного тижня, яка починається у Великий четвер і триває до Великодня, 24 квітня, щоб дозволити відкрити низку гуманітарних коридорів", - зазначив Гутерріш.

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Він вважає, що гуманітарна пауза створила б необхідні умови для безпечного проходу усіх цивільних осіб, які бажають покинути зони поточних та очікуваних бойових дій, за координацією з Міжнародним комітетом Червоного Хрест, а також дозволила б доставити рятівну гуманітарну допомогу людям у найбільш постраждалих районах, таких як Маріуполь, Херсон, Донецьк і Луганськ.

Організація Об’єднаних Націй готова відправити колони з гуманітарною допомогою протягом цього періоду до цих місць, додав він.

"Гуманітарні потреби дуже серйозні. Люди не мають їжі, води, засобів для лікування хворих чи поранених чи просто для щоденного життя. Сьогодні в Україні понад 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги. З них більше третини – у Маріуполі, Херсоні, Донецьку та Луганську.

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Ми очікуємо, що ця цифра зросте до 15,7 мільйона – це приблизно 40 відсотків усіх українців, які ще залишилися в країні", - заявив генсек ООН.