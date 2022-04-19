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Генсек ООН призвал к 4-дневному пасхальному режиму тишины в Украине

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 19:17
Генсек ООН призвал к 4-дневному пасхальному режиму тишины в Украине
Гутерреш проводит конференцию в фойе плазы для посетителей в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 19 апреля. фото: getty images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал во вторник ввести пасхальную четырехдневную "гуманитарную паузу" в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление генсека.

"Сегодня я призываю сделать 4-дневную гуманитарную паузу Страстной недели, которая начинается в Великий четверг и длится до Пасхи, 24 апреля, чтобы разрешить открыть ряд гуманитарных коридоров", - отметил Гутерриш.

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Он считает, что гуманитарная пауза создала бы необходимые условия для безопасного прохода всех гражданских лиц, желающих покинуть зоны текущих и ожидаемых боевых действий по координации с Международным комитетом Красного Креста, а также позволила бы доставить гуманитарную помощь людям в наиболее пострадавших районах, таких как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Организация Объединенных Наций готова отправить колонны с гуманитарной помощью в течение этого периода в эти места, добавил он.

"Гуманитарные потребности очень серьезные. Люди не имеют пищи, воды, средств для лечения больных или раненых или просто для повседневной жизни. Сегодня в Украине более 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Из них более трети - в Мариуполе, Херсоне, Донецке и Луганске.

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Мы ожидаем, что эта цифра вырастет до 15,7 миллиона – это примерно 40 процентов всех оставшихся в стране украинцев", - заявил генсек ООН.

Темы: ООНперемириевойнамеждународная общественность
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