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Перехоплення СБУ: росіянин розповідає, що вони вбивають дітей, але матір йому не вірить

Мазуренко Альона Вівторок, 19 квітня 2022, 19:28

У новому перехоплені Служби безпеки розмов окупантів з рідними росіянин розповідає своїй матері, що вони вбивають в Україні цивільних і дітей, але та йому не вірить. 

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: У розмові зі своєю матір’ю окупант прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей, але матір росіянина йому не вірить. 

Діалог матері росіянина з сином: 

  • Матір росіянина: "Сынок, не теряйте боевого духа. Ты бы видел, что они там творят. Ты знаешь, вы делаете великое дело. Это запомни и всем передай". 
  • Окупант: "Что мы делаем? Убиваем гражданских и детей, блин".
  • Матір росіянина: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне. Все, прекрати".

Деталі: В СБУ відзначають, що російські ЗМІ настільки зазомбували росіян, що ті не вірять словам власних дітей.

Дослівно СБУ: "Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам".

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Теми: РосіяСБУокупаціявійна
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