Перехоплення СБУ: росіянин розповідає, що вони вбивають дітей, але матір йому не вірить
Вівторок, 19 квітня 2022, 19:28
У новому перехоплені Служби безпеки розмов окупантів з рідними росіянин розповідає своїй матері, що вони вбивають в Україні цивільних і дітей, але та йому не вірить.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: У розмові зі своєю матір’ю окупант прямо говорить, що вони вбивають мирне населення та дітей, але матір росіянина йому не вірить.
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Діалог матері росіянина з сином:
- Матір росіянина: "Сынок, не теряйте боевого духа. Ты бы видел, что они там творят. Ты знаешь, вы делаете великое дело. Это запомни и всем передай".
- Окупант: "Что мы делаем? Убиваем гражданских и детей, блин".
- Матір росіянина: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне. Все, прекрати".
Деталі: В СБУ відзначають, що російські ЗМІ настільки зазомбували росіян, що ті не вірять словам власних дітей.
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Дослівно СБУ: "Тепер не дивно, чому понад 70% росіян підтримують війну в Україні. Вони більше вірять телевізору, ніж своїм синам-окупантам".