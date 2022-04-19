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Новый перехват СБУ: россиянин рассказывает, что они убивают детей, но мать ему не верит

Мазуренко Алена Вторник, 19 апреля 2022, 19:28

В новом перехваченные Службы безопасности разговоров оккупантов с родными россиянин рассказывает своей матери, что они убивают в Украине гражданских и детей, но мать ему не верит.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: В разговоре со своей матерью оккупант прямо говорит, что они убивают мирное население и детей, но мать россиянина ему не верит.

Диалог матери россиянина с сыном:

  • Мать россиянина: "Сынок, не теряйте боевого духа. Ты бы видел, что они там творят. Ты знаешь, вы делаете великое дело. Это запомни и всем передай".
  • Оккупант: "Что мы делаем? Убиваем гражданских и детей, блин".
  • Мать россиянина: "Нет, вы не убиваете гражданских и детей!... Вы фашистов убиваете, бл*дь, поверь мне. Все, прекрати".

Детали: В СБУ отмечают, что российские СМИ настолько зомбировали россиян, что те не верят словам собственных детей.

Дословно СБУ: "Теперь неудивительно, почему более 70% россиян поддерживают войну в Украине. Они больше верят телевизору, чем своим сыновьям-оккупантам".

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Темы: РосcияСБУоккупациявойна
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