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Вибори у Франції: Макрон ще більше відірвався від Ле Пен

Вівторок, 19 квітня 2022, 20:20

Лідерство президента Франції Еммануеля Макрона в опитуваннях напередодні другого туру виборів у неділю зміцніло.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство Reuters.

Три опитування щодо голосування у другому турі показують найкращий результат для Макрона у порівнянні з результатами перед першим туром із середнім показником у 55,8%. 

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Опитування Ipsos показало, що Макрон набирає 56,5% голосів, опитування Opinionway і Ifop - 56% і 55% відповідно.

Це на один процентний пункт більше у порівнянні з п’ятницею і на три процентних пункти більше в порівнянні з середнім показником п’яти опитувань перед першим туром.

Як повідомляла "Європравда", результати першого туру президентських виборів у Франції показали, що близькість Ле Пен до Кремля не вплинула на настрої її виборців. 

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За підсумками голосування лідерка "Національного об'єднання" отримала 23,15% голосів – це більше, ніж п'ять років тому, коли за неї проголосували 21,3%.

Про те, як їй це вдалося і чи не зміниться ситуація до другого туру, який відбудеться 24 квітня, читайте в статті RFI Друг не на словах: як Марін Ле Пен відмовилася від Путіна, але продовжує йому допомагати.

Теми: Франціявибори
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