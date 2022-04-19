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Выборы во Франции: Макрон еще больше оторвался от Ле Пен

Вторник, 19 апреля 2022, 20:20

Лидерство президента Франции Эммануэля Макрона в опросах накануне второго тура выборов в воскресенье окрепло.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство Reuters.

Три опроса голосования во втором туре показывают лучший результат для Макрона по сравнению с результатами перед первым туром со средним показателем в 55,8%.

Опрос Ipsos показал, что Макрон набирает 56,5% голосов, опрос Opinionway и Ifop – 56% и 55% соответственно.

Это на один процентный пункт больше по сравнению с пятницей и на три процентных пункта больше по сравнению со средним показателем пяти опросов перед первым туром.

Как сообщала "Европравда", результаты первого тура президентских выборов во Франции показали, что близость Ле Пен к Кремлю не отразилась на настроении ее избирателей.

По итогам голосования лидер "Национального объединения" получила 23,15% голосов – это больше, чем пять лет назад, когда за нее проголосовали 21,3%.

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О том, как ей это удалось и не изменится ли ситуация во втором туре, который состоится 24 апреля, читайте в статье RFI Друг не на словах: как Марин Ле Пен отказалась от Путина, но продолжает ему помогать.

Темы: Франциявиборы
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