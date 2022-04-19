Залужний пообіцяв американцям поділитись досвідом, як бити росіян

Головнокомандувач ЗСУ у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі пообіцяв поділитися з партнерами досвідом війни з росіянами.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Дослівно: "Поділився інформацією про складну обстановку на сході та півдні України, де тривають важкі бої.

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Вкотре наголосив, що ми потребуємо невідкладної допомоги та подякував за вже надану.

Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним з партнерами, щоб світове зло було покаране".