Залужний пообіцяв американцям поділитись досвідом, як бити росіян

Головнокомандувач ЗСУ у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі пообіцяв поділитися з партнерами досвідом війни з росіянами.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Дослівно: "Поділився інформацією про складну обстановку на сході та півдні України, де тривають важкі бої.

Вкотре наголосив, що ми потребуємо невідкладної допомоги та подякував за вже надану.

Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним з партнерами, щоб світове зло було покаране".