Залужний пообіцяв американцям поділитись досвідом, як бити росіян
Вівторок, 19 квітня 2022, 21:10
Головнокомандувач ЗСУ у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі пообіцяв поділитися з партнерами досвідом війни з росіянами.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Дослівно: "Поділився інформацією про складну обстановку на сході та півдні України, де тривають важкі бої.
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Вкотре наголосив, що ми потребуємо невідкладної допомоги та подякував за вже надану.
Запевнив, що ми обовʼязково збережемо весь досвід цієї важкої війни і поділимося ним з партнерами, щоб світове зло було покаране".