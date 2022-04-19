Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Залужный пообещал американцам поделиться опытом, как бить россиян

Мазуренко Алена Вторник, 19 апреля 2022, 21:10
фото: ФБ Залужного

Главнокомандующий ВСУ в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли пообещал поделиться с партнерами опытом войны с россиянами.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Дословно: "Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои.

В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную.

Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силыРосcияСШАвойна
Главное сегодня

США обеспокоены поддержкой Китаем действий РФ

80% Луганской области сейчас под контролем оккупантов – Гайдай

обновленоАрахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить эвакуацию с россиянами – "Азов"

Россиян начали бойкотировать на встречах G20 – Bloomberg

Украина поддерживает инициативу о четырехдневном Пасхальном перемирии

Россияне запустили "межконтинентальную" ракету: Путин говорит, что аналогов нет и угрожает

Все новости...
Вооруженные силы
На востоке ВСУ сбили российский вертолет
ВСУ возобновили контроль над Марьинкой Донецкой области – сводка Генштаба
На Харьковщине враг разворачивает дополнительные зенитные ракетные дивизионы – сводка штаба
Последние новости
02:08
Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США
01:51
ВСУ уничтожили два вражеских поста наблюдения и 34 оккупанта – ОК "Юг"
01:28
Байден "с печалью и страхом за людей" воспринимает кадры из Мариуполя – Белый дом
00:58
Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась – глава МИД Турции
00:57
фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей
00:35
ВСУ на Донбассе уничтожили 17 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами
00:33
Парад "поражения" от Китая и Германии: итоги экономического фронта
00:17
Днепропетровщина: оккупанты обстреляли Зеленодольск из систем залпового огня
00:13
Большое наступление РФ на востоке еще не началось – Данилов
00:13
Российские обстрелы Харькова разрушили символическое для поляков кладбище
Все новости...