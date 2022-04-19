Залужный пообещал американцам поделиться опытом, как бить россиян

Главнокомандующий ВСУ в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли пообещал поделиться с партнерами опытом войны с россиянами.

Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

Дословно: "Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои.

В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную.

Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано".