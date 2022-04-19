Залужный пообещал американцам поделиться опытом, как бить россиян
Вторник, 19 апреля 2022, 21:10
Главнокомандующий ВСУ в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли пообещал поделиться с партнерами опытом войны с россиянами.
Источник: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Дословно: "Поделился информацией о сложной обстановке на востоке и юге Украины, где продолжаются тяжелые бои.
В очередной раз подчеркнул, что мы нуждаемся в неотложной помощи и поблагодарил за уже оказанную.
Заверил, что мы обязательно сохраним весь опыт этой тяжелой войны и поделимся им с партнерами, чтобы мировое зло было наказано".
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