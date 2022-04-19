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Чехія ремонтуватиме українські танки та бронетранспортери

Вівторок, 19 квітня 2022, 21:29

Чехія погодилася ремонтувати українські танки та бронетранспортери, пошкоджені під час бойових дій. 

Це підтвердила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова, пише "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Вона сказала, що першими машинами будуть українські танки Т-64, але за ними підуть і інші, зокрема, бойові машини піхоти.

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Чорнохова повідомила, що Чехія була першою країною, до якої Україна звернулася з проханням про обслуговування та ремонт бойових машин. 

Видання Seznam також повідомило, що машини ремонтуватимуть у сусідній з Україною Словаччині.

Чехія стала першою країною, яка поставила Україні танки - радянські Т-72, ​​а також бойові машини піхоти БМП-1, які перебувають у її чинних резервах. 

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Є також повідомлення про постачання самохідної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

У Міноборони Чехії відмовляються уточнювати обсяг і тип постачання Україні, підтверджуючи лише те, що країна відправляє як легке, так і важке озброєння, і продовжуватиме це робити, незважаючи на заперечення Росії.

Поряд з офіційною військовою допомогою уряду, краудфандингова кампанія із закупівлі зброї для Збройних сил України наразі зібрала понад 40 мільйонів євро.

Теми: Чехіязброя
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