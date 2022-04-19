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Чехия будет ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры

Вторник, 19 апреля 2022, 21:29

Чехия согласилась ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные во время боевых действий.

Это подтвердила министр обороны Чехии Яна Чернохова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Она сказала, что первыми машинами будут украинские танки Т-64, но за ними последуют и другие, в частности, боевые машины пехоты.

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Чернохова сообщила, что Чехия была первой страной, к которой Украина обратилась с просьбой об обслуживании и ремонте боевых машин.

Издание Seznam также сообщило, что машины  будут ремонтироваться в соседней с Украиной Словакии.

Чехия стала первой страной, поставившей Украине танки – советские Т-72, ​​а также боевые машины пехоты БМП-1, находящиеся в ее действующих резервах.

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Имеются также сообщения о поставках самоходной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В Минобороны Чехии отказываются уточнять объем и тип поставок Украине, подтверждая лишь то, что страна отправляет как легкое, так и тяжелое вооружение, и будет продолжать это делать, несмотря на отрицание России.

Наряду с официальной военной помощью правительства, краудфандинговая кампания по закупке оружия для Вооруженных сил Украины собрала более 40 миллионов евро.

Темы: Чехияоружие
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