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США відправлять Україні більше артилерії – Байден

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 21:30
США відправлять Україні більше артилерії – Байден
Джо Байден спускається трапом з президентського літака. Фото: getty images

Сполучені Штати направлять більше артилерії в Україну, заявив журналістам президент США Джо Байден у вівторок після розмови з лідерами країн-союзників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

На запитання, чи планують США надіслати більше артилерії в Україну, Байден відповів ствердно. 

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Прессекретар Білого дому Джен Псакі раніше заявила журналістам, що адміністрація продовжить надавати більше боєприпасів та іншу військову допомогу Україні.

Вантажі з останнього пакету допомоги адміністрації Байдена вартістю 800 мільйонів доларів вже почали надходити в Україну, включаючи більш важке обладнання, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade.

Як повідомив чиновник Пентагону, очікується, що у найближчі 24 години до Європи прибудуть ще сім рейсів з безпековою допомогою США для України.

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Теми: арміяБайденСШАзброя
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