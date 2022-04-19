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США отправят Украине больше артиллерии – Байден

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 21:30
США отправят Украине больше артиллерии – Байден
Джо Байден спускается по трапу с президентского самолета. Фото: getty images

Соединенные Штаты направят больше артиллерии в Украину, заявил журналистам президент США Джо Байден во вторник, после разговора с лидерами стран-союзников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN.

На вопрос, планируют ли США послать больше артиллерии в Украину, Байден ответил утвердительно.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила журналистам, что администрация продолжит предоставлять большее количество боеприпасов и другую военную помощь Украине.

Грузы из последнего пакета помощи администрации Байдена стоимостью 800 миллионов долларов уже начали поступать в Украину, включая более тяжелое оборудование, например 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade.

Как сообщил чиновник Пентагона, ожидается, что в ближайшие 24 часа в Европу прибудут еще семь рейсов с помощью безопасности США для Украины.

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Темы: армияБайденСШАоружие
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