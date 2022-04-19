ЗСУ відбивають численні спроби наступу російських військ на Донбасі – розвідка Британії

Російські обстріли та удари по лінії контролю на Донбасі продовжують наростати, при цьому українці відбивають численні спроби наступу російських військ.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії, опублікованому у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

На здатність Росії прогресувати, як і раніше, впливають екологічні, логістичні та технічні проблеми, з якими вони стикалися досі, у поєднанні зі стійкістю високомотивованих українських збройних сил, йдеться у зведенні.

Нездатність Росії придушити оборону у Маріуполі та її безладні атаки, які завдали шкоди місцевому цивільному населенню, свідчать, що російські війська, як і раніше, не можуть досягти своїх цілей так швидко, як їм хотілося б, наголосили у британському міністерстві.

Нагадаємо, українська сторона наполягає, що доля Маріуполя може стати червоною лінією у перемовинах між Києвом і Москвою.

У британській розвідці зазначають, що стійкий опір Маріуполя створює проблеми для російських військ на інших оперативних напрямках, відтягуючи на себе сили.