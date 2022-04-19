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ВСУ отражают многочисленные попытки наступления российских войск на Донбассе – разведка Британии

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 22:10
ВСУ отражают многочисленные попытки наступления российских войск на Донбассе – разведка Британии
таблица министерства обороны великобритании. фото иллюстративное: getty images

Российские обстрелы и удары по линии контроля на Донбассе продолжают нарастать, при этом украинцы отражают многочисленные попытки наступления российских войск.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии, опубликованном во вторник вечером, сообщает "Европейская правда".

На способность России прогрессировать по-прежнему влияют экологические, логистические и технические проблемы, с которыми они сталкивались до сих пор, в сочетании с устойчивостью высокомотивированных украинских вооруженных сил, говорится в сообщении.

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Неспособность России подавить оборону в Мариуполе и ее беспорядочные атаки, нанесшие вред местному гражданскому населению, свидетельствуют, что российские войска по-прежнему не могут достичь своих целей так быстро, как им хотелось бы, подчеркнули в британском министерстве.

Напомним, украинская сторона настаивает на том, что судьба Мариуполя может стать красной линией в переговорах между Киевом и Москвой.

В британской разведке отмечают, что устойчивое сопротивление Мариуполя создает проблемы для российских войск по другим оперативным направлениям, оттягивая на себя силы.

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Темы: Вооруженные силыДонбассвойнаразведка
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