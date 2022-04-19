На Луганщині залишаються ще 70 тисяч людей: у деяких місцях евакуація неможлива

Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що через постійні обстріли евакуація мирних жителів Кремінної поки що неможлива, але у інших громадах вивозять по кілька людей.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафона

Пряма мова: "Ми не припиняємо евакуацію – вона відбувається щодня... Щодня понад сто людей ми вивозимо.

Якщо навіть дві людини або п'ять людей виявлять бажання виїхати, ми все одно їх забиратимемо і відвозитимемо, поки є така можливість… На жаль, немає можливості вже у Кремінній.

Навіть у тих містах, в яких тривають бої – у Рубіжному та Попасній – все одно є певні місця, де ми можемо забирати людей, і ось сьогодні вивозили їх як із Рубіжного, так і з Попасної. Це невелика кількість людей, бо там небезпечно".

Деталі: За його словами, наразі у Луганській області залишиться до 70 тисяч людей, які досі не були евакуйовані.

Гайдай додав, що це переважно люди похилого віку або ж ті, хто вважає, що "десь воно пролетить повз, їх не торкнеться".

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Також він повідомив, що на території Лисичанської міської територіальної громади 22 квітня запланована евакуація для лежачих, колясочників, глухонімих, незрячих людей, а також їхніх домашніх тварин.

Гайдай закликав подбати про людей, які не можуть подбати самі про себе, мають обмежені можливості, лежачі, покинуті родичами. І допомогти їм з евакуацією.