На Луганщині залишаються ще 70 тисяч людей: у деяких місцях евакуація неможлива
Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай розповів, що через постійні обстріли евакуація мирних жителів Кремінної поки що неможлива, але у інших громадах вивозять по кілька людей.
Джерело: Гайдай в ефірі телемарафона
Пряма мова: "Ми не припиняємо евакуацію – вона відбувається щодня... Щодня понад сто людей ми вивозимо.
Якщо навіть дві людини або п'ять людей виявлять бажання виїхати, ми все одно їх забиратимемо і відвозитимемо, поки є така можливість… На жаль, немає можливості вже у Кремінній.
Навіть у тих містах, в яких тривають бої – у Рубіжному та Попасній – все одно є певні місця, де ми можемо забирати людей, і ось сьогодні вивозили їх як із Рубіжного, так і з Попасної. Це невелика кількість людей, бо там небезпечно".
Деталі: За його словами, наразі у Луганській області залишиться до 70 тисяч людей, які досі не були евакуйовані.
Гайдай додав, що це переважно люди похилого віку або ж ті, хто вважає, що "десь воно пролетить повз, їх не торкнеться".
Також він повідомив, що на території Лисичанської міської територіальної громади 22 квітня запланована евакуація для лежачих, колясочників, глухонімих, незрячих людей, а також їхніх домашніх тварин.
Гайдай закликав подбати про людей, які не можуть подбати самі про себе, мають обмежені можливості, лежачі, покинуті родичами. І допомогти їм з евакуацією.