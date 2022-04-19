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В Луганской области остаются еще 70 тысяч человек: в некоторых местах эвакуация невозможна

Алена МазуренкоВторник, 19 апреля 2022, 22:21

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай рассказал, что из-за постоянных обстрелов эвакуация мирных жителей Кременной пока невозможна, но в других городках вывозят по несколько человек.

Источник: Гайдай в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мы не прекращаем эвакуацию – она происходит каждый день... Каждый день более ста человек мы вывозим.

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Если даже два человека или пять человек изъявят желание уехать, мы все равно будем их забирать и отвозить, пока есть такая возможность… К сожалению, нет возможности уже в Кременной.

Даже в тех городах, где продолжаются бои – в Рубежном и Попасной – все равно есть определенные места, где мы можем забирать людей, и вот сегодня вывозили их как из Рубежного, так и из Попасной. Это небольшое количество людей, потому что там опасно".

Детали: По его словам, в Луганской области останется до 70 тысяч человек, которые до сих пор не были эвакуированы.

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Гайдай добавил, что это преимущественно пожилые люди или те, кто считает, что "где-то оно пролетит мимо, их не коснется".

Также он сообщил, что на территории Лисичанского городского территориального общества 22 апреля запланирована эвакуация для лежачих, колясочников, глухонемых, незрячих людей, а также их домашних животных.

Гайдай призвал позаботиться о людях, которые не могут позаботиться сами о себе, обладают ограниченными возможностями, лежащими, покинутыми родственниками. И помочь им в эвакуации.

Темы: Луганская областьРосcияоккупациявойна
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