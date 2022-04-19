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Канада надішле Україні важку артилерію

Вівторок, 19 квітня 2022, 22:37

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його держава направить в Україну важку артилерію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє канадське видання The Globe and Mail.

Трюдо зазначив, що він тісно контактує з президентом Володимиром Зеленським, і Канада дуже чуйно реагує на те, чого потребує Україна.

Він підкреслив, що найближчими днями буде більше деталей щодо поставки.

У вівторок Трюдо провів розмову з лідерами НАТО та Європи на віртуальній зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, щодо війни в Україні.

Його заява прозвучала незадовго після того, як Джо Байден підтвердив, що Сполучені Штати направлять більше артилерії в Україну.

Прем’єр Британії Борис Джонсон після розмови лідерів заявив, що війна стає артилерійським конфліктом, тому Британія надасть Україні артилерію.

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У вівторок уряд Канади також ввів санкції проти ще 14 росіян за їх тісні зв'язки з президентом Путіним, включаючи двох його дорослих дочок.

Теми: Канадазброя
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