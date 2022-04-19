Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада пришлет Украине тяжелую артиллерию

Вторник, 19 апреля 2022, 22:37

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канадское издание The Globe and Mail.

Трюдо отметил, что он тесно контактирует с президентом Владимиром Зеленским, и Канада очень чутко реагирует на то, в чем нуждается Украина.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни будет больше деталей по поставке.

Во вторник Трюдо провел разговор с лидерами НАТО и Европы на виртуальной встрече, организованной президентом США Джо Байденом, по поводу войны в Украине.

Темы: Канадаоружие
Главное сегодня

Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США

фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей

США обеспокоены поддержкой Китаем действий РФ

80% Луганской области сейчас под контролем оккупантов – Гайдай

обновленоАрахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить эвакуацию с россиянами – "Азов"

Россиян начали бойкотировать на встречах G20 – Bloomberg

Все новости...
Канада
Канада развернет в Европе полевой госпиталь для лечения украинцев
Канада отправляет в Польшу военных – помогать встречать украинских беженцев
Премьер Канады также считает действия РФ геноцидом
Последние новости
03:40
В Каховке россияне отпустили двух задержанных местных жителей
03:17
Единство НАТО шокировало Путина – Байден
02:33
ОК "Юг": оккупанты в Херсонской области перенесли "референдум" на 27 апреля
02:08
Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США
01:51
ВСУ уничтожили два вражеских поста наблюдения и 34 оккупанта – ОК "Юг"
01:28
Байден "с печалью и страхом за людей" воспринимает кадры из Мариуполя – Белый дом
00:58
Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась – глава МИД Турции
00:57
фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей
00:35
ВСУ на Донбассе уничтожили 17 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами
00:33
Парад "поражения" от Китая и Германии: итоги экономического фронта
Все новости...