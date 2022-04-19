Канада пришлет Украине тяжелую артиллерию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канадское издание The Globe and Mail.

Трюдо отметил, что он тесно контактирует с президентом Владимиром Зеленским, и Канада очень чутко реагирует на то, в чем нуждается Украина.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни будет больше деталей по поставке.

Во вторник Трюдо провел разговор с лидерами НАТО и Европы на виртуальной встрече, организованной президентом США Джо Байденом, по поводу войны в Украине.