Канада пришлет Украине тяжелую артиллерию
Вторник, 19 апреля 2022, 22:37
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его государство направит в Украину тяжелую артиллерию.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канадское издание The Globe and Mail.
Трюдо отметил, что он тесно контактирует с президентом Владимиром Зеленским, и Канада очень чутко реагирует на то, в чем нуждается Украина.
Он подчеркнул, что в ближайшие дни будет больше деталей по поставке.
Во вторник Трюдо провел разговор с лидерами НАТО и Европы на виртуальной встрече, организованной президентом США Джо Байденом, по поводу войны в Украине.