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Українська армія давно має бути вище за російську в рейтингах – Зеленський

Катерина ТищенкоВівторок, 19 квітня 2022, 22:40
Українська армія давно має бути вище за російську в рейтингах – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський переконаний, що українська армія давно має стояти вище за російську в глобальних рейтингах.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Зараз на території нашої держави та у прикордонних районах Росії зосереджена фактично вся боєздатна частина армії окупантів. Вони зігнали проти України майже всіх і майже все, що здатне з нами воювати.

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Тому в цьому протистоянні, в цій обороні ми перед очами всього світу реально виступаємо проти армії, яку вважали другою або третьою за потужністю.

І те, як міцно тримаються наші ЗСУ, як сміливо захищається весь наш народ, демонструє, що все ж таки в глобальних рейтингах українська армія вже давно заслуговує бути вище російської".

Деталі: Зеленський підкреслив, що якби Україна отримала доступ до всієї зброї, якої потребує, яку мають партнери і яка співставна зі зброєю, яку використовує РФ, то вже давно завершила б війну і звільнила свої території.

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"Бо перевага українських військових у тактиці та у мудрості цілком очевидна", - додав він.

Теми: ЗеленськийЗбройні силиарміявійна
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