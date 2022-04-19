Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская армия давно должна быть выше российской в ​​рейтингах – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 22:40
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что украинская армия давно должна стоять выше российской в ​​глобальных рейтингах.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Сейчас на территории нашего государства и в приграничных районах России сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов. Они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать.

Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне мы перед глазами всего мира реально выступаем против армии, считавшейся второй или третьей по мощи.

И то, как крепко держатся наши ВСУ, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской".

Детали: Зеленский подчеркнул, что если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждается, которое имеют партнеры и которое сопоставимо с оружием, используемым РФ, то уже давно закончила бы войну и освободила свои территории.

"Потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийВооруженные силыармиявойна
Главное сегодня

Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США

фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей

США обеспокоены поддержкой Китаем действий РФ

80% Луганской области сейчас под контролем оккупантов – Гайдай

обновленоАрахамия и Подоляк готовы приехать в Мариуполь, чтобы обсудить эвакуацию с россиянами – "Азов"

Россиян начали бойкотировать на встречах G20 – Bloomberg

Все новости...
Зеленский
Зеленский наградил морпехов, защищающих Мариуполь
Ситуация в Мариуполе жесткая, судьба десятков тысяч депортированных неизвестна – президент
Зеленский: К сожалению, не слышим ответа России об обмене Медведчука
Последние новости
03:40
В Каховке россияне отпустили двух задержанных местных жителей
03:17
Единство НАТО шокировало Путина – Байден
02:33
ОК "Юг": оккупанты в Херсонской области перенесли "референдум" на 27 апреля
02:08
Благодаря притоку запчастей Украина увеличила свои ВВС на 20 самолетов - США
01:51
ВСУ уничтожили два вражеских поста наблюдения и 34 оккупанта – ОК "Юг"
01:28
Байден "с печалью и страхом за людей" воспринимает кадры из Мариуполя – Белый дом
00:58
Кое-кто в НАТО хочет, чтобы война в Украине продолжалась – глава МИД Турции
00:57
фотоВ Бородянке обнаружили две братские могилы с телами мирных жителей
00:35
ВСУ на Донбассе уничтожили 17 единиц вражеской техники и склад с боеприпасами
00:33
Парад "поражения" от Китая и Германии: итоги экономического фронта
Все новости...