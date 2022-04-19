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Украинская армия давно должна быть выше российской в ​​рейтингах – Зеленский

Катерина ТищенкоВторник, 19 апреля 2022, 22:40
Украинская армия давно должна быть выше российской в ​​рейтингах – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский убежден, что украинская армия давно должна стоять выше российской в ​​глобальных рейтингах.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Сейчас на территории нашего государства и в приграничных районах России сосредоточена фактически вся боеспособная часть армии оккупантов. Они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать.

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Поэтому в этом противостоянии, в этой обороне мы перед глазами всего мира реально выступаем против армии, считавшейся второй или третьей по мощи.

И то, как крепко держатся наши ВСУ, как смело защищается весь наш народ, демонстрирует, что все же в глобальных рейтингах украинская армия уже давно заслуживает быть выше российской".

Детали: Зеленский подчеркнул, что если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждается, которое имеют партнеры и которое сопоставимо с оружием, используемым РФ, то уже давно закончила бы войну и освободила свои территории.

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"Потому что преимущество украинских военных в тактике и мудрости вполне очевидно", - добавил он.

Темы: ЗеленскийВооруженные силыармиявойна
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