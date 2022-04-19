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Ситуація у Маріуполі жорстка, доля десятків тисяч депортованих невідома – президент

Мазуренко Альона Вівторок, 19 квітня 2022, 22:55

Президент Володимир Зеленський розповів, що ситуація у Маріуполі залишається складною - окупанти блокують спроби організувати гумкоридори, депортують людей і навіть намагаються "мобілізувати" українців у свої "війська".

Джерело: відеозвернення президента 

Пряма мова: "Ситуація у Маріуполі залишається без змін. Максимально жорсткою. Російські військові блокують будь-які намагання організувати гуманітарний коридор і врятувати людей, які опинилися в руках окупантів.

Намагаються депортувати або навіть мобілізуватив окупаційні війська. Доля як мінімум десятків тисяч маріупольців, які були раніше переміщені на територію, підконтрольну Росії, невідома.

На жаль, ми не чуємо відповіді від Росії на пропозицію обміну, яка може дозволити врятувати мирних мешканців і захисників Маріуполя".

Деталі: За словами Зеленського, на це мовчання варто звернути увагу всім, хто був чи може бути пов'язаний із Росією: "Коли буде вирішуватися ваша доля, у Москві мовчатимуть. І це найкращий аргумент, щоб не зв'язуватися з Російською Федерацією".

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Теми: МаріупольЗеленськийвійнаРосія
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