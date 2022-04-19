Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация в Мариуполе жесткая, судьба десятков тысяч депортированных неизвестна – президент

Алена МазуренкоВторник, 19 апреля 2022, 22:55
Ситуация в Мариуполе жесткая, судьба десятков тысяч депортированных неизвестна – президент

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация в Мариуполе остается сложной – оккупанты блокируют попытки организовать гуманитарное коридоры, депортируют людей и даже пытаются "мобилизовать" украинцев в свои "войска".

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Ситуация в Мариуполе остается без изменений. Максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарный коридор и спасти людей, оказавшихся в руках кафиров.

Реклама:

Пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России, неизвестна.

К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя".

Детали: По словам Зеленского, на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией: "Когда будет разрешаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: МариупольЗеленскийвойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Донбасс: ВСУ отбили 10 атак врага и сбили бомбардировщик РФ
Канада пришлет Украине тяжелую артиллерию
Украинская армия давно должна быть выше российской в ​​рейтингах – Зеленский
Украина получила усиление авиации и запчасти для самолетов – Пентагон
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: