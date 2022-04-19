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Ситуация в Мариуполе жесткая, судьба десятков тысяч депортированных неизвестна – президент

Мазуренко Алена Вторник, 19 апреля 2022, 22:55

Президент Владимир Зеленский рассказал, что ситуация в Мариуполе остается сложной – оккупанты блокируют попытки организовать гуманитарное коридоры, депортируют людей и даже пытаются "мобилизовать" украинцев в свои "войска".

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Ситуация в Мариуполе остается без изменений. Максимально жесткой. Российские военные блокируют любые попытки организовать гуманитарный коридор и спасти людей, оказавшихся в руках кафиров.

Пытаются депортировать или даже мобилизовать в оккупационные войска. Судьба как минимум десятков тысяч мариупольцев, ранее перемещенных на территорию, подконтрольную России, неизвестна.

К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, которое может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя".

Детали: По словам Зеленского, на это молчание следует обратить внимание всем, кто был или может быть связан с Россией: "Когда будет разрешаться ваша судьба, в Москве будут молчать. Это показательно. И это самый лучший аргумент, чтобы не связываться с Российской Федерацией".

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Темы: МариупольЗеленскийвойнаРосcия
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