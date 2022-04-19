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Україна отримала посилення авіації та запчастини для літаків – Пентагон

"Європейська правда"Вівторок, 19 квітня 2022, 23:34

Україна вже отримала з інших країн допомогу, що дозволить збільшити кількість військових літаків на озброєнні ЗСУ.

Як повідомляє "Європейська правда" таку заяву речника Пентагону Джона Кірбі цитує CNN.

Він уточнив, що йдеться про допомогу, яку Україна отримала не від Сполучених Штатів.

 "Я хочу сказати, не вдаючись у деталі щодо того, що надають інші країни, що вони (українці)  отримали додаткові платформи, а також деталі, щоб дозволить збільшити свій флот, розмір авіапарку. Я думаю, що на цьому варто зупинитися", – заявив Кірбі.

У заяві не уточнюється зміст терміну "платформи", утім, CNN повідомляє з посиланням на Кірбі про передачу Україні винищувача (у однині). Видання не наводить відповідну цитату речника Пентагону. 

Нагадаємо, вантажі з останнього пакету допомоги від США вартістю 800 мільйонів доларів вже почали надходити в Україну, включаючи більш важке обладнання, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць і ще 300 безпілотників Switchblade.

Як повідомив чиновник Пентагону, очікується, що у найближчі 24 години до Європи прибудуть ще сім рейсів з безпековою допомогою США для України.

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Також, за словами президента Джо Байдена, Сполучені Штати направлять більше артилерії в Україну.

Теми: зброяавіаСШАУкраїна
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