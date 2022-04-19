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Украина получила усиление авиации и запчасти для самолетов – Пентагон

"Европейская правда"Вторник, 19 апреля 2022, 23:34

Украина уже получила из других стран помощь, что позволит увеличить количество военных самолетов на вооружении ВСУ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN, такое заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Он уточнил, что речь идет о помощи, полученной не от Соединенных Штатов.

"Я просто хотел бы сказать, не прибегая к тому, что предоставляют другие страны, что они (украинцы) получили дополнительные платформы, а также детали, чтобы позволить увеличить свой флот, размер авиапарка. Я думаю, что на этом стоит остановиться", – заявил Кирби.

В заявлении не уточняется содержание термина "платформы", впрочем, CNN сообщает со ссылкой на Кирби о передаче Украине истребителя (в единственном числе). Издание не приводит соответствующую цитату спикера Пентагона.

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Напомним, грузы из последнего пакета помощи от США стоимостью 800 миллионов долларов уже начали поступать в Украину, включая более тяжелое оборудование, например 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек-гаубиц и еще 300 беспилотников Switchblade.

Как сообщил чиновник Пентагона, ожидается, что в ближайшие 24 часа в Европу прибудут еще семь рейсов с безопасной помощью США для Украины.

Также, по словам президента Джо Байдена, США направят больше артиллерии в Украину.

Темы: оружиеавиаСШАУкраина
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