Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині

Російські окупанти обстріляли лікарню в Баштанці Миколаївської області, є поранені.

Джерело: голова облради Ганна Замазєєва

Пряма мова: "Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти (...) як вам такий сюжет: "російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі".

Дякувати Богу, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти".