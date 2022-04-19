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Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині

Альона Мазуренко Вівторок, 19 квітня 2022, 23:53
Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині
фото: ФБ Замазєєвої

Російські окупанти обстріляли лікарню в Баштанці Миколаївської області, є поранені.

Джерело: голова облради Ганна Замазєєва

Пряма мова: "Коли слів уже майже не залишилось... Рашисти (...) як вам такий сюжет: "російські падли, бомбили лікарню в Баштанці. Знищено відділення діалізу, приймальне відділення, операційна без склопакетів… є постраждалі".

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Дякувати Богу, у Баштанці все обійшлося без смертей і не постраждали діти".

Теми: Миколаївська областьвійнаобстрілРосія
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