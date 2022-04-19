Россияне обстреляли больницу в Николаевской области
Вторник, 19 апреля 2022, 23:53
Российские оккупанты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области, есть раненные.
Источник: председатель облсовета Анна Замазеева
Прямая речь: "Когда слов уже почти не осталось... Рашисты (...) как вам такой сюжет: "российские падлы, бомбили больницу в Баштанке".
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Уничтожены отделения диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие".
Слава Богу, в Баштанке все обошлось без смертей и не пострадали дети".
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