Россияне обстреляли больницу в Николаевской области

Российские оккупанты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области, есть раненные.

Источник: председатель облсовета Анна Замазеева

Прямая речь: "Когда слов уже почти не осталось... Рашисты (...) как вам такой сюжет: "российские падлы, бомбили больницу в Баштанке".

Уничтожены отделения диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие".

Слава Богу, в Баштанке все обошлось без смертей и не пострадали дети".