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Россияне обстреляли больницу в Николаевской области

Мазуренко Алена Вторник, 19 апреля 2022, 23:53
фото: ФБ Замазеевой

Российские оккупанты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области, есть раненные.

Источник: председатель облсовета Анна Замазеева

Прямая речь: "Когда слов уже почти не осталось... Рашисты (...) как вам такой сюжет: "российские падлы, бомбили больницу в Баштанке".

Уничтожены отделения диализа, приемное отделение, операционная без стеклопакетов... есть пострадавшие".

Слава Богу, в Баштанке все обошлось без смертей и не пострадали дети".

Темы: Николаевская областьвойнаобстрелРосcия
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