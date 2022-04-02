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Данілов: Маємо бути готові до використання Росією хімічної зброї

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 00:08
Данілов: Маємо бути готові до використання Росією хімічної зброї
Олексій Данілов, фото ОП

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія може використати хімічну зброю в Україні, і наша країна має бути до цього готовою.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Ви знаєте, що вони, незважаючи на заборону взагалі всіх міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, використовували її свого часу в Сирії.

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У нас є чітке усвідомлення, що вони можуть це зробити на території нашої країни. Ми маємо до цього бути готові".

Деталі: Данілов зазначив, що українська медицина "пройшла певний вишкіл з цього приводу".

Водночас він висловив сподівання, що "до цього не дійде".  

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Теми: ДаніловзброяРосіявійна
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