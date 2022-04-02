Дніпро: масована ракетна атака росіян

У Дніпрі у п'ятницю ввечері прогриміло кілька вибухів.

Джерело: співрозмовник Української правди у керівництві області, Суспільне у Telegram

Деталі: У місті Дніпро лунають вибухи, місцеві жителі а також співрозмовники УП серед обласних чиновників сказали про два або три вибухи.

Пізніше стало відомо, що таких вибухів прогриміло щонайменше 10.

Інші деталі наразі не відомі.

Крім того, російські війська у п'ятницю завдали удару трьома ракетами по населеному пункту на Одещині.

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