Дніпро: масована ракетна атака росіян
Субота, 2 квітня 2022, 00:25
У Дніпрі у п'ятницю ввечері прогриміло кілька вибухів.
Джерело: співрозмовник Української правди у керівництві області, Суспільне у Telegram
Деталі: У місті Дніпро лунають вибухи, місцеві жителі а також співрозмовники УП серед обласних чиновників сказали про два або три вибухи.
Пізніше стало відомо, що таких вибухів прогриміло щонайменше 10.
Інші деталі наразі не відомі.
Крім того, російські війська у п'ятницю завдали удару трьома ракетами по населеному пункту на Одещині.
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