Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кривий Ріг і Дніпропетровщина під контролем ЗСУ – Вілкул

Ольга Глущенко Субота, 2 квітня 2022, 00:31
Вілкул, скриншот

Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що на території Криворізького району та Дніпропетровської області відносно стабільна ситуація, контрольована Збройними силами України.

Джерело: відеозвернення Вілкула

Пряма мова: "Ситуація у Кривому Розі та регіоні стабільна та контролюється Військовою адміністрацією та ЗСУ.

Ворога на території Криворізького району та Дніпропетровської області нема. Фронт уже проходить у Херсонській області.

Для відновлення економіки та роботи підприємств опрацьовуємо нові маршрути і логістику доставки продукції, сировини та енергоносіїв. Тому що працюючі підприємства – це зарплата для криворіжців. А економіка — це кулі та снаряди і наша сила, і наша перемога".

Деталі: Вілкул уточнив, що ворог, навіть втрачаючи позиції, продовжує обстріли, використовує заборонені міжнародними договорами боєприпаси, у тому числі касетні.

Росіяни завдають ударів по мирних селах і територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Раніше Вілкул повідомляв, що сили оборони України відкинули ворога від підступів Кривого Рогу на 40-60 км.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаВілкулКривий Ріг
Головне сьогодні

Лавров прикривається "переговорами", щоб відкинути звинувачення у звірствах РФ в Бучі

відеоЗМІ: "Кадирівці", що хвалилися захопленням Маріуполя, "героїчні" відео знімали в одному сквері

фотоКиївщина: чоловік загинув від вибуху його замінованої автівки

Колаборанти "ОПЗЖ" коригували вогонь окупантам у Маріуполі

Генштаб: В Ізюмі окупанти обстрілюють мирних, щоб звинуватити в цьому ЗСУ

"Чи готові ви до закриття ООН?": Зеленський звернувся до Радбезу

Усі новини...
Дніпропетровська область
Ніч у регіонах: ракетні удари по Полтаві, Дніпру й Кривому Рогу, "гаряче" на сході і півдні
Дніпропетровщина: ракети влучили в АЗС і інший об’єкт, двоє поранених
Дніпропетровщина: ракета РФ влучила у завод в Новомосковську
Останні новини
23:07
З харківського екопарку почали евакуювати тварин - Фельдман
23:07
Готуються до відбудови: регіонам дозволили самостійно купувати будматеріали
22:57
На Львівщині та Дніпропетровщині чуди вибухи: перед цим оголошена повітряна тривога
22:50
фото"Захищаю Україну мистецтвом": художниця малює війну
22:44
Збитки від дій РФ: 68 млрд доларів прямих і 600 млрд опосередкованих
22:40
У Бучі патрульний врятував перелякану хаскі і назвав її на честь міста
22:39
Бєлгородська область: "військові люди" почали рити окопи
22:39
В Україні розслідують 5 тисяч воєнних злочинів РФ – Венедіктова
22:34
Польща підписала свій найбільший військовий контракт на 250 танків "Абрамс"
22:33
ФОТОЗатримали колаборанта, який допомагав окупантам захоплювати Ізюм
Усі новини...