Кривий Ріг і Дніпропетровщина під контролем ЗСУ – Вілкул
Голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що на території Криворізького району та Дніпропетровської області відносно стабільна ситуація, контрольована Збройними силами України.
Джерело: відеозвернення Вілкула
Пряма мова: "Ситуація у Кривому Розі та регіоні стабільна та контролюється Військовою адміністрацією та ЗСУ.
Ворога на території Криворізького району та Дніпропетровської області нема. Фронт уже проходить у Херсонській області.
Для відновлення економіки та роботи підприємств опрацьовуємо нові маршрути і логістику доставки продукції, сировини та енергоносіїв. Тому що працюючі підприємства – це зарплата для криворіжців. А економіка — це кулі та снаряди і наша сила, і наша перемога".
Деталі: Вілкул уточнив, що ворог, навіть втрачаючи позиції, продовжує обстріли, використовує заборонені міжнародними договорами боєприпаси, у тому числі касетні.
Росіяни завдають ударів по мирних селах і територіях.
Нагадаємо: Раніше Вілкул повідомляв, що сили оборони України відкинули ворога від підступів Кривого Рогу на 40-60 км.