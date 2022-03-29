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ЗСУ відкинули ворога на 40-60 км від Кривого Рогу – Вілкул

Ольга Глущенко Вівторок, 29 березня 2022, 01:51
ЗСУ відкинули ворога на 40-60 км від Кривого Рогу – Вілкул
Вілкул, скриншот

Сили оборони України відкинули ворога від підступів Кривого Рогу на 40-60 км.

Джерело: голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у відеозверненні

Пряма мова: "Ворог не просто зупинений в усіх напрямках, а вже й відкинутий назад від дальніх підступів міста (Кривого Рогу – ред.)

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Сьогодні звільнені ще кілька населених пунктів Херсонської області. І окупанти знаходяться за 40 км від міста, а на деяких напрямках – і 60 км.

… Лінія зіткнення знаходиться вже не на кордоні з Дніпропетровською областю. Це вже Херсонська область".

Деталі: Вілкул також повідомив, що українські "воїни проявляють хоробрість і наносять ворогу серйозних збитків".

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Зокрема, ЗСУ, за словами Вілкула, захопили ворожу техніку, яка надалі працюватиме на оборону Кривого Рогу.

Теми: Кривий РігвійнаВілкул
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