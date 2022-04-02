США нададуть Україні засоби захисту від хімічної зброї

Сполучені Штати допоможуть Україні засобами захисту на випадок, якщо Росія застосує хімічну зброю.

Джерело: речниця Білого дому Джен Псакі, цитує Reuters

Пряма мова: "Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США надає уряду України рятувальні засоби та матеріали, які можуть бути використані в разі застосування Росією хімічної чи біологічної зброї".

Деталі: Псакі заявила, що поставки надаються уряду України у світлі попереджень США та інших країн про те, що Росія може застосувати таку зброю і, можливо, планує операцію під "фальшивим прапором", щоб закласти основу для такої зброї.

Нагадаємо: Президент Джо Байден заявив, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Владімір Путін застосує зброю масового знищення, але відповідь залежатиме від ситуації.

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія може використати хімічну зброю в Україні, і країна має бути до цього готовою.