Росія спробує окопатися на півдні і сході і диктувати умови, а з інших територій піде – Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія піде з усіх територій України, крім сходу і півдня – там спробує окопатися і диктувати свої умови.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: ""Афганізації" й тривалого, виснажливого конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови".

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Деталі: Представник ОП зазначив, що "без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі".

Передісторія:

Британська розвідка вже двічі повідомляла, що російські військові концентрують свої зусилля на тому, щоб спробувати оточити українські сили на сході, зімкнувши війська РФ з боку Харкова та з боку Маріуполя.

Генеральний штаб Збройних сил України 28 березня повідомив, що російські війська зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.

28 березня Міноборони Великої Британії показало мапу захоплених російськими військами територій України і територій, за які зараз точаться бої.