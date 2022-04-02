Росія спробує окопатися на півдні і сході і диктувати умови, а з інших територій піде – Подоляк
Субота, 2 квітня 2022, 11:05
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія піде з усіх територій України, крім сходу і півдня – там спробує окопатися і диктувати свої умови.
Джерело: Подоляк у Twitter
Пряма мова Подоляка: ""Афганізації" й тривалого, виснажливого конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови".
Деталі: Представник ОП зазначив, що "без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі".
Передісторія:
- Британська розвідка вже двічі повідомляла, що російські військові концентрують свої зусилля на тому, щоб спробувати оточити українські сили на сході, зімкнувши війська РФ з боку Харкова та з боку Маріуполя.
- Генеральний штаб Збройних сил України 28 березня повідомив, що російські війська зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.
- 28 березня Міноборони Великої Британії показало мапу захоплених російськими військами територій України і територій, за які зараз точаться бої.