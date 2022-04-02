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Росія спробує окопатися на півдні і сході і диктувати умови, а з інших територій піде – Подоляк

Ірина БалачукСубота, 2 квітня 2022, 11:05
Михайло Подоляк. Фото ОПУ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія піде з усіх територій України, крім сходу і півдня – там спробує окопатися і диктувати свої умови.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: ""Афганізації" й тривалого, виснажливого конфлікту, як хтось очікує, не буде. РФ піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови".

Деталі: Представник ОП зазначив, що "без важкої зброї не обійтися, якщо хочемо винести росіян подалі".

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Теми: УкраїнавійнаОфіс президента
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