Британська розвідка показала на мапі розстановку сил в Україні

Міністерство оборони Великої Британії показало мапу захоплених російськими військами територій України і територій, за які зараз точаться бої.

Джерело: Міноборони Великої Британії у Twitter

Деталі: На мапі наведено останню інформацію про ситуацію в Україні, яку має британська оборонна розвідка станом на 28 березня 2022 року. Червоним позначено території, які потрапили під контроль російської армії, а штриховкою – ті, за які йдуть бої.

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Водночас, в українському Міноборони не бажають говорити про масштаб окупації. Заступниця міністра оборони України Анна Маляр в ефірі телемарафону 28 березня не стала називати кількість захоплених населених пунктів, адже ще тривають бої і ситуація часто змінюється.

Вранці Міноборони Великої Британії повідомило, що за добу 27 березня суттєвих змін у диспозиціях російських військ на окупованій частині України не відбулося.

"Постійна нестача матеріально-технічного забезпечення посилюється триваючою відсутністю імпульсу та морального духу серед російських військових, а також агресивними боями з боку українців", – констатує британська розвідка.

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Росія найбільше завоювала позиції на півдні, у районі Маріуполя тривають запеклі бої, бо Росія намагається захопити це портове місто на Азовському узбережжі.

Цьому передувало: Британська розвідка вже двічі повідомляла, що російські військові концентрують свої зусилля на тому, щоб спробувати оточити українські сили на сході, зімкнувши війська РФ з боку Харкова та з боку Маріуполя.

Генеральний штаб Збройних сил України 28 березня повідомив, що російські війська зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів та підготовці до відновлення наступальних дій.