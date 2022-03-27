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Війська РФ спробують оточити українські сили на сході - розвідка Британії

"Європейська правда"Неділя, 27 березня 2022, 08:46

Російські війська концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили на Донбасі.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в останньому розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що знаходяться безпосередньо перед сепаратистськими районами на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у повідомленні.

Щодо півночі України, то поле бою там залишається переважно статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

25 березня російське міноборони заявило, що концентруватиметься на "повному звільненні Донбасу", але й може спробувати взяти штурмом Київ, Харків та інші обласні центри.

У Пентагоні помітили, що Росія змінила загарбницькі пріоритети і вже націлена не на Київ, а на Донбас із метою відрізати українські сили на сході від решти.

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Теми: розвідкавійнаУкраїнаВелика Британія
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