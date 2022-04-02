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Туреччина готова виділити судна для евакуації жителів Маріуполя морем

Валентина РоманенкоСубота, 2 квітня 2022, 13:25
Туреччина готова виділити судна для евакуації жителів Маріуполя морем

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.

Джерело: міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, якого цитує агентство "Анадолу"

Деталі: За словами Акара, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

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Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим.

За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі із Рєзніковим.

Пряма мова Акара: "Для запобігання подальшому кровопролиттю і відновлення стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню.

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Ми також вносимо посильний внесок у процес евакуації людей із зон активних бойових дій".

Передісторія:

  • Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. 
  • Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду. 
  • 31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 

Теми: МаріупольвійнаТуреччина
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