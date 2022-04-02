Туреччина готова виділити судна для евакуації жителів Маріуполя морем

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.

Джерело: міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, якого цитує агентство "Анадолу"

Деталі: За словами Акара, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

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Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим.

За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі із Рєзніковим.

Пряма мова Акара: "Для запобігання подальшому кровопролиттю і відновлення стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню.

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Ми також вносимо посильний внесок у процес евакуації людей із зон активних бойових дій".

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