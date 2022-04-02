Туреччина готова виділити судна для евакуації жителів Маріуполя морем

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.

Джерело: міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, якого цитує агентство "Анадолу"

Деталі: За словами Акара, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим.

За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі із Рєзніковим.

Пряма мова Акара: "Для запобігання подальшому кровопролиттю і відновлення стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню.

Ми також вносимо посильний внесок у процес евакуації людей із зон активних бойових дій".

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