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Туреччина готова виділити судна для евакуації жителів Маріуполя морем

Валентина РоманенкоСубота, 2 квітня 2022, 13:25

Туреччина готова виділити судна для організації евакуації цивільних осіб та поранених з Маріуполя морем.

Джерело: міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, якого цитує агентство "Анадолу"

Деталі: За словами Акара, турецька сторона у цьому питанні координує свої дії зі структурами Росії та України.

Голова оборонного відомства Туреччини нагадав, що за останні тижні неодноразово спілкувався телефоном із російським та українським колегами, Сергієм Шойгу та Олексієм Резніковим.

За його словами, також відбулася його особиста зустріч у Стамбулі із Рєзніковим.

Пряма мова Акара: "Для запобігання подальшому кровопролиттю і відновлення стабільності, важливо негайно оголосити про припинення вогню.

Ми також вносимо посильний внесок у процес евакуації людей із зон активних бойових дій".

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Передісторія:

  • Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. 
  • Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду. 
  • 31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 

Теми: МаріупольвійнаТуреччина
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