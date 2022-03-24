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Маріуполь благає про допомогу: Люди помирають від голоду 

Альона Мазуренко Четвер, 24 березня 2022, 20:13
Маріуполь благає про допомогу: Люди помирають від голоду 
фото: Evgeny Maloletka

У Маріупольській міськраді закликають врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду. 

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "Не їли вже два дні. Слабкість. Вийти з міста пішки нема сил. Добре, що води трохи є". Моторошні слова, які дедалі частіше чують маріупольці від близьких, що залишились.

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Коли на хвилину-другу пробивається хоч якийсь зв‘язок. Все більше смертей від голоду. Все більше людей залишаються без будь-яких запасів їжі. А всі намагання розпочати маштабну гуманітарну операцію з порятунку мешканців Маріуполя блокуються російською стороною.

Бо окупантів цікавлять не люди та їх долі. А лише пропагандистська картинка з примусовим вивозом населення на територію Росії".

Деталі: У міськраді зазначили, що вдячні волонтерам та небайдужим людям, які щоденно допомагають вивозити маріупольців із зони активних бойових дій.

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Пряма мова: "Зараз ми підійшли до межі. Коли потрібні в десятеро жорсткіші санкції, закрите небо, літаки, танки від союзників України, дипломатичні надзусилля.

Будь що! Аби врятувати сотні тисяч людей в Маріуполі. Врятувати з пекла та нескінченного кола знущань.

Врятувати всі інші міста нашої країни від страшної долі Маріуполя. Ми благаємо про допомогу".

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Ті, що врятувалися в Маріуполі: "У росіян і Путіна насрано в голові. Їм у кожному будинку штаб "Азова" ввижається"

Передісторія: 

  • Маріуполь більше 20 днів перебуває у блокаді. У місто не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. 
  • Лише кілька днів тому окупанти допустили виїзд з міста цивільних на власних авто. Колони часто обстрілюють.  Гуманітарну допомогу у місто часто захоплюють чи обстрілюють окупанти.
  • За словами Зеленського, у місті ще понад 100 тисяч українців. Росіяни тримають місто в облозі і допускають евакуацію лише в сторону Росії. Президент попросив у НАТО танків та авіації для деблокування українських міст в окупації. 
  • Представники місцевої влади кілька тижнів тому допускали, що у місті уже десятки тисяч жертв. Людей ховають у братських могилах. Деякі тіла валяються на узбіччі та посеред міста. Точну кількість жертв встановити неможливо. Місто покинули журналісти, які висвітлювали події та злочини Росії. 
  • Через обстріли окупантів люди не можуть розбирати завали, щоб визволити тих, хто опинився у пастці.
  • Російські пілоти знищили будівлю ДСНС, відділок поліції, тощо. 

Теми: МаріупольРосіявійнаУкраїна
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