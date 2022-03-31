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В "Азові" закликали до операції з деблокади Маріуполя

Денис КарловськийЧетвер, 31 березня 2022, 18:47
В Азові закликали до операції з деблокади Маріуполя
Знищена житлова забудова Маріуполя. Фото: getty images

Командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 

Джерело: звернення заступника командувача полку "Азов" Святослава Паламаря

Пряма мова Паламаря: "Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв. 

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Наша мета – вистояти і перемогти у цій війні! Ми впевнені, що операція з деблокади Маріуполя ввійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Та якщо вона не відбудеться – це ввійде в історію як велика ганьба".

Деталі: Заступник командира полку розповів, що в блокаді окупантів опинилося близько 100 тисяч маріупольців. На думку Паламаря, у разі захоплення міста російськи військами, п’яні окупанти під дією ейфорії та безкарності скоять страшну кількість злочинів проти мирних мешканців.

Він сказав, що захисники Маріуполя, навіть діставши поранення, все одно йдуть у бій, бо іншого шляху немає.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Ватажки російських бойовиків так званого "ДНР" заявляють про організацію окупаційної адміністрації в Маріуполі.
  • 30 березня в "Азові" повідомили про знищення російського спецназу в боях за Маріуполь. Крім того, у полку Нацгвардії повідомляли, що російські окупанти з авіації навмисно бомблять будівлю з позначкою "червоного хреста" на даху.
  • 29 березня Паламар заявив, що українські захисники не залишать місто й боротимуться до кінця.
  • Українські захисники також показали, як, мовляв, російські "елітні" підрозділи так званих "кадирівців" на відео борються з вікнами та світлофорами в Маріуполі.

Теми: МаріупольАзов РосіяДонецька область
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