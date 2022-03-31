В "Азові" закликали до операції з деблокади Маріуполя

Командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя.

Джерело: звернення заступника командувача полку "Азов" Святослава Паламаря

Пряма мова Паламаря: "Кожен день оборони міста коштує життів наших героїв.

Наша мета – вистояти і перемогти у цій війні! Ми впевнені, що операція з деблокади Маріуполя ввійде в історію як героїчний подвиг нашого народу. Та якщо вона не відбудеться – це ввійде в історію як велика ганьба".

Деталі: Заступник командира полку розповів, що в блокаді окупантів опинилося близько 100 тисяч маріупольців. На думку Паламаря, у разі захоплення міста російськи військами, п’яні окупанти під дією ейфорії та безкарності скоять страшну кількість злочинів проти мирних мешканців.

Він сказав, що захисники Маріуполя, навіть діставши поранення, все одно йдуть у бій, бо іншого шляху немає.

‼️ Звернення заступника командира полку «Азов» стосовно ситуації в Маріуполі 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/lso7H8o0CB ВІДЕО ДНЯ March 31, 2022

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