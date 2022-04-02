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В Ірпені за день вилучили майже 650 вибухонебезпечних предметів

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 21:43
фото ДСНС

У звільненому українськими військовими Ірпені Київської області у суботу рятувальники вилучили 643 вибухонебезпечних предмети.

Джерело: ДСНС України

 

Дослівно: "2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району.

В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів".

Деталі: У ДСНС додали, що роботи з розчищення території області тривають.

 
 

Що передувало: 28 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від російських загарбників.

Втім, мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що до міста не можна буде повертатися щонайменше місяць

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Теми: ІрпіньКиївська областьДСНС
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