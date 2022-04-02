В Ірпені за день вилучили майже 650 вибухонебезпечних предметів
Субота, 2 квітня 2022, 21:43
У звільненому українськими військовими Ірпені Київської області у суботу рятувальники вилучили 643 вибухонебезпечних предмети.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "2 квітня рятувальниками Київщини було обстежено територію у зоні ведення бойових дій в місті Ірпінь Бучанського району.
В ході перевірки було вилучено 643 одиниць вибухонебезпечних предметів".
Деталі: У ДСНС додали, що роботи з розчищення території області тривають.
Що передувало: 28 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від російських загарбників.
Втім, мер Ірпеня Олександр Маркушин заявив, що до міста не можна буде повертатися щонайменше місяць.
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