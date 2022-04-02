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Успішною "операцією" Путіна в Україні стала лише масова втеча окупантів з Київщини – МО

Світлана КізіловаСубота, 2 квітня 2022, 22:00
Успішною операцією Путіна в Україні стала лише масова втеча окупантів з Київщини – МО
Володимир Путін, ФОТО Getty Images

Російські окупаційні війська втекли з Київської області, і по дорозі губили намародерене – включно з ложками й виделками. Такий масовий організований відступ став єдиною воєнною операцією Володимира Путіна в Україні, яка виявилася справді успішною.

Джерело: Міністерство оборони України у Twitter

Деталі: Українські захисники звільнили від окупантів всю Київську область.

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Дослівно мінстерство: "Відступ військ РФ з Київщини – єдина "успішно завершена" росіянами військова операція з початку повномасштабної війни.

Мародери залишають Україну не лише з кров’ю на руках, а й із краденими столовими приборами в кишенях".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На звільнених територіях Київщини військова адміністрація запровадила комендантську годину до 6 ранку 5 квітня.
  • Українські спецпризначенці розпочали операцію із зачистки території Бучі.

Знати быльше: Якщо завтра мир

Теми: Київська областьПутінвійна
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