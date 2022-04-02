Успішною "операцією" Путіна в Україні стала лише масова втеча окупантів з Київщини – МО
Субота, 2 квітня 2022, 22:00
Російські окупаційні війська втекли з Київської області, і по дорозі губили намародерене – включно з ложками й виделками. Такий масовий організований відступ став єдиною воєнною операцією Володимира Путіна в Україні, яка виявилася справді успішною.
Джерело: Міністерство оборони України у Twitter
Деталі: Українські захисники звільнили від окупантів всю Київську область.
Дослівно мінстерство: "Відступ військ РФ з Київщини – єдина "успішно завершена" росіянами військова операція з початку повномасштабної війни.
Мародери залишають Україну не лише з кров’ю на руках, а й із краденими столовими приборами в кишенях".
Передісторія:
- На звільнених територіях Київщини військова адміністрація запровадила комендантську годину до 6 ранку 5 квітня.
- Українські спецпризначенці розпочали операцію із зачистки території Бучі.
Знати быльше: Якщо завтра мир
ВІДЕО ДНЯ