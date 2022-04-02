Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Київщина: старосту Мотижина та її чоловіка знайшли мертвими

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 23:13
ОЛЬГА СУХЕНКО, ФОТО З FACEBOOK

Після звільнення Київщини від окупантів були знайдені тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни викрали 23 березня.

Джерело: селищний голова Макарова Вадим Токар у Telegram

Дослівно: "Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома".

Що передувало: Раніше родичі сім’ї повідомляли, що 23 березня російські військові викрали голову села Мотижин на Київщині Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.

26 березня Офіс генпрокурора повідомив, що через викрадення російськими окупантами старости села Мотижин розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

2 квітня у Міноборони повідомили про звільнення всієї території Київської області від російських загарбників.

Теми: Київська областьвійнавбивство
Головне сьогодні

Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів

Луганщина: Ворог стягує сили, за 3-4 дні буде наступати – Гайдай

Жириновський таки помер

фото, відеоРосіяни знищили завод на Дніпропетровщині

фото, відеоСБУ здобула секретні карти та списки російських окупантів, які померли на Донеччині

Мер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів – голова області

Усі новини...
Київська область
На розмінування Київщини знадобиться не менше 10 днів – ОВА
Успішною "операцією" Путіна в Україні стала лише масова втеча окупантів з Київщини – МО
В Ірпені за день вилучили майже 650 вибухонебезпечних предметів
Останні новини
14:48
В Італії намагались підпалити віллу пропагандиста Соловйова на озері Комо
14:39
Росія розглядає голод як зброю – Зеленський
14:37
ЄС додасть до списку санкцій Грефа, Дерипаску та дочок Путіна – медіа
14:24
Сербія буде йти в ЄС, але зберігатиме дружбу з Росією – президент
14:21
Херсонщина: мер Скадовська поїхав через погрози російських окупантів
14:18
Показник непрацюючих кредитів суттєво покращився через виведення з ринку банків РФ – НБУ
14:09
"Якщо можете – евакуюйтеся": влада звернулася до жителів трьох областей
14:00
"Буча... Як це пережити і що з цим робити?" – Чаплигіна
13:52
Зеленський: "Дефіцит принциповості" окремих лідерів не дає посилити санкції
13:46
фото Росіяни за добу 81 раз обстріляли Луганщину
Усі новини...