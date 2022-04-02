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Київщина: старосту Мотижина та її чоловіка знайшли мертвими

Катерина ТищенкоСубота, 2 квітня 2022, 23:13
Київщина: старосту Мотижина та її чоловіка знайшли мертвими
ОЛЬГА СУХЕНКО, ФОТО З FACEBOOK

Після звільнення Київщини від окупантів були знайдені тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка, яких росіяни викрали 23 березня.

Джерело: селищний голова Макарова Вадим Токар у Telegram

Дослівно: "Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенка, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома".

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Що передувало: Раніше родичі сім’ї повідомляли, що 23 березня російські військові викрали голову села Мотижин на Київщині Ольгу Сухенко, її чоловіка та сина.

26 березня Офіс генпрокурора повідомив, що через викрадення російськими окупантами старости села Мотижин розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

2 квітня у Міноборони повідомили про звільнення всієї території Київської області від російських загарбників.

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Теми: Київська областьвійнавбивство
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