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Дві третини чехів підтримують прийняття українських біженців – опитування

Середа, 20 квітня 2022, 00:18

Агресія РФ спричинила докорінні зміни в чеській громадській думці, як у відношенні до України та Росії, так і до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані містяться в результатах опитування Інституту STEM, присвяченого ключовим наслідкам російської агресії в Україні та їх сприйняттю чеським суспільством.

Як зазначається, вторгнення Росії в Україну принесло безпрецедентне відчуття загрози  – лише 9% чехів  вважають, що в регіоні Центральній Європі немає загрози. 

Для трьох чвертей населення Росія є явним винуватцем війни в Україні. Натомість частка населення з яскраво позитивним ставленням до Росії, яка хотіла б, щоб Чехія пішла на Схід, становить лише 4%.

Конфлікт в Україні в чеському суспільстві посилив важливість НАТО – аж 78% населення погоджуються з членством Чехії в цьому альянсі, що є найвищою часткою з 1994 року.

Також у чеському суспільстві існує високий рівень солідарності з українцями - 64% респондентів схвалюють прийняття та підтримку українських біженців.

Проте, існують і занепокоєння – 70% чехів  побоюються, що це ослабить соціальне забезпечення, а ще 52% вважають, що присутність українських біженців призведе до зростання безробіття.

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Теми: Чехія
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