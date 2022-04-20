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Дві третини чехів підтримують прийняття українських біженців – опитування

Середа, 20 квітня 2022, 00:18

Агресія РФ спричинила докорінні зміни в чеській громадській думці, як у відношенні до України та Росії, так і до НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані містяться в результатах опитування Інституту STEM, присвяченого ключовим наслідкам російської агресії в Україні та їх сприйняттю чеським суспільством.

Як зазначається, вторгнення Росії в Україну принесло безпрецедентне відчуття загрози  – лише 9% чехів  вважають, що в регіоні Центральній Європі немає загрози. 

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Для трьох чвертей населення Росія є явним винуватцем війни в Україні. Натомість частка населення з яскраво позитивним ставленням до Росії, яка хотіла б, щоб Чехія пішла на Схід, становить лише 4%.

Конфлікт в Україні в чеському суспільстві посилив важливість НАТО – аж 78% населення погоджуються з членством Чехії в цьому альянсі, що є найвищою часткою з 1994 року.

Також у чеському суспільстві існує високий рівень солідарності з українцями - 64% респондентів схвалюють прийняття та підтримку українських біженців.

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Проте, існують і занепокоєння – 70% чехів  побоюються, що це ослабить соціальне забезпечення, а ще 52% вважають, що присутність українських біженців призведе до зростання безробіття.

Теми: Чехія
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