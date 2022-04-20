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Две трети чехов поддерживают принятие украинских беженцев – опрос

Среда, 20 апреля 2022, 00:18

Агрессия РФ вызвала коренные изменения в чешском общественном мнении, как в отношении Украины и России, так и НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные содержатся в результатах опроса Института STEM, посвященного ключевым последствиям российской агрессии в Украине и их восприятию чешским обществом.

Как отмечается, вторжение России в Украину принесло беспрецедентное чувство угрозы – только 9% чехов считают, что в регионе Центральной Европе нет угрозы.

Для трех четвертей населения Россия является явным виновником войны в Украине. Зато доля населения с ярко положительным отношением к России, которая хотела бы, чтобы Чехия пошла на восток, составляет всего 4%.

Конфликт в Украине в чешском обществе усилил важность НАТО – 78% населения соглашаются с членством Чехии в этом альянсе, что является самой высокой долей с 1994 года.

Также в чешском обществе существует высокий уровень солидарности с украинцами – 64% респондентов одобряют принятие и поддержку украинских беженцев.

Тем не менее, существуют и беспокойства – 70% чехов опасаются, что это ослабит социальное обеспечение, а еще 52% считают, что присутствие украинских беженцев приведет к росту безработицы.

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Темы: Чехия
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