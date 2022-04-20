Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Прем'єр-міністр Великої Британії закликав світових лідерів посилити підтримку України, задовольнивши її "критичну потребу" в зброї.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Telegraph, таку заяву Джонсон зробив під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом.

"Сьогодні вдень прем’єр-міністр розмовляв з лідерами США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Румунії, Японії, Європейської комісії, Європейської ради та генеральним секретарем НАТО про ситуацію в Україна",- цитує видання речника британського уряду.

"Прем’єр-міністр поінформував лідерів про свій візит до Києва на початку цього місяця. Він підкреслив критичну необхідність подальшої військової підтримки України в умовах великого наступу Росії на Донбасі та безперервних атак в інших місцях",- зазначає він.

В британському уряді уточнюють – "Лідери домовилися працювати разом, щоб знайти довгострокове рішення безпеки, щоб Україна більше ніколи не зазнала такого нападу. Вони обговорили необхідність посилення тиску на Росію за допомогою додаткових санкцій проти військової машини Путіна, а також подальшої дипломатичної ізоляції".

Варто зазначити, що цю заяву Джонсона високо оцінив глава офісу президента України Андрій Єрмак.

"Важливі слова прем‘єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона після відеопереговорів лідерів країн НАТО. За його словами, довгостроковою метою НАТО має стати посилення і зміцнення України до такого рівня, щоб нове вторгнення Росії стало неможливим. Це серйозна заява нашого союзника. На цьому постійно наголошує президент Володимир Зеленський, коли говорить про необхідність більшої кількості озброєнь для протистояння РФ",- пише він на своїй сторінці у Telegram.