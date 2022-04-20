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Джонсон предлагает так усилить Украину, чтобы РФ и не думала о вторжении

Среда, 20 апреля 2022, 00:43

Премьер-министр Великобритании призвал мировых лидеров усилить поддержку Украины, удовлетворив ее "критическую потребность" в оружии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph, такое заявление Джонсон сделал во время телефонного разговора с президентом США Джо Байденом.

"Сегодня днем ​​премьер-министр разговаривал с лидерами США, Канады, Франции, Германии, Польши, Италии, Румынии, Японии, Европейской комиссии, Европейского совета и генеральным секретарем НАТО о ситуации в Украине", - цитирует издание представителя британского правительства.

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"Премьер-министр проинформировал лидеров о своем визите в Киев в начале этого месяца. Он подчеркнул критическую необходимость дальнейшей военной поддержки Украины в условиях большого наступления России на Донбассе и непрерывных атак в других местах", - отмечает он.

В британском правительстве уточняют - "Лидеры договорились работать вместе, чтобы найти долгосрочное решение безопасности, чтобы Украина больше никогда не подверглась такому нападению. Они обсудили необходимость усиления давления на Россию с помощью дополнительных санкций против военной машины Путина, а также последующей дипломатической изоляции".

Следует отметить, что это заявление Джонсона высоко оценил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

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"Важны слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после видеопереговоров лидеров стран НАТО. По его словам, долгосрочной целью НАТО должно стать усиление и укрепление Украины до такого уровня, чтобы новое вторжение России стало невозможным. Это серьезное заявление нашего союзника. На этом постоянно отмечает президент Владимир Зеленский, когда говорит о необходимости большего количества вооружений для противостояния РФ",- пишет он на своей странице в Telegram.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияНАТОРосcия
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