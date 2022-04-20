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Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників

Середа, 20 квітня 2022, 01:42

Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і послуги з навчання Міноборони та Силам тероборони.

Джерело: AeroVironment

Деталі: Як зазначається, ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, щоб забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, що динамічно змінюється

Повідомляється, що  для AeroVironment велика честь підтримувати народ України.

Quantix Recon поєднує переваги багатороторного дрона з дальністю, швидкістю та ефективністю безпілотного літака з фіксованим крилом. Цей БПЛА може досліджувати до 1,6 квадратних км за 45-хвилинний політ на одній батареї.

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