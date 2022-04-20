Виробник дронів Switchblade передасть Україні 100 безпілотників

Американська компанія AeroVironment, виробник дронів-камікадзе Switchblade, передасть Україні 100 безпілотників Quantix Recon і послуги з навчання Міноборони та Силам тероборони.

Джерело: AeroVironment

Деталі: Як зазначається, ця пожертва надасть операторам інструмент, який може літати непоміченим силами противника та не піддаватися впливу радіочастотних перешкод, щоб забезпечити точну та швидку розвідку віддалених, недоступних районів поля бою, що динамічно змінюється

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Повідомляється, що для AeroVironment велика честь підтримувати народ України.

Quantix Recon поєднує переваги багатороторного дрона з дальністю, швидкістю та ефективністю безпілотного літака з фіксованим крилом. Цей БПЛА може досліджувати до 1,6 квадратних км за 45-хвилинний політ на одній батареї.