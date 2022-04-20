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Производитель дронов Switchblade передаст Украине 100 беспилотников

Среда, 20 апреля 2022, 01:42

Американская компания AeroVironment, производитель дронов-камикадзе Switchblade, передаст Украине 100 беспилотников Quantix Recon и услуги по обучению Минобороны и Силам терробороны.

Источник: AeroVironment

Детали: Как отмечается, это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных помех, чтобы обеспечить точную и быструю разведку удаленных, недоступных районов динамично меняющегося поля боя.

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Сообщается, что для AeroVironment большая честь поддерживать народ Украины.

Quantix Recon сочетает преимущества многороторного дрона с дальностью, быстротой и эффективностью беспилотного самолета с фиксированным крылом. Этот БПЛА может изучить до 1,6 квадратных километров за 45-минутный полет на одной батарее.

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