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Кислиця: До РФ депортували півмільйона українців і заборонили їм виїзд

Анастасія КалатурСереда, 20 квітня 2022, 06:15

Росіяни примусово переселили в РФ понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей – при цьому українцям видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.

Джерело:  постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, якого цитує "Укрінформ"

Деталі:  Українців відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін.

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Крім того, не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта та близько 5-7 тисяч – у Безіменному Донецької області

Теми: депортація Росіявійнаправа людини
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