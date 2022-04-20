Кислиця: До РФ депортували півмільйона українців і заборонили їм виїзд
Середа, 20 квітня 2022, 06:15
Росіяни примусово переселили в РФ понад 500 тисяч українців, зокрема 121 тисячу дітей – при цьому українцям видають документи, які забороняють залишати російські регіони протягом двох років.
Джерело: постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу ООН, якого цитує "Укрінформ"
Деталі: Українців відправляють до депресивних регіонів РФ, зокрема в північні області та на острів Сахалін.
Крім того, не менш як 20 тисяч українців утримуються у фільтраційних таборах на лінії Мангуш – Нікольське – Ялта та близько 5-7 тисяч – у Безіменному Донецької області
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